Казань, 25 октября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия республики в БРИКС в любой форме. Об этом он сказал 25 октября на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали как Республика Сербская», — сказал Милорад Додик.

При этом политик заверил, что обсудит этот вопрос на уровне всей Боснии и Герцеговины и заручится поддержкой.

Как сообщало ИА Регнум, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины приехал в Казань для участия в саммите БРИКС 20 октября, провёл встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, обсудив взаимное сотрудничество.

Саммит БРИКС, который завершился в Казани, стал важным событием в международной повестке. В форуме приняли участие представители 36 стран, из которых 22 представлены на высшем уровне. Это опровергло утверждения об изоляции России на мировой арене. Президент РФ Владимир Путин провёл множество встреч с лидерами стран Глобального Юга, и всё больше государств проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС. Об этом говорили эксперты на прошедшем 24 октября круглом столе ЭИСИ «Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения».