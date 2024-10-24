Москва, 25 октября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Тема вхождения Белоруссии в состав России никогда не обсуждалась, поскольку это невыполнимо. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Лукашенко пояснил, что разговоры типа «Россия побольше, а вы поменьше, да и экономика у вас такая-сякая, вот и вступайте в состав России» вести нельзя.

«Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял», — заверил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что есть два суверенных государства: Белоруссия и огромная Россия. Это непреклонный закон нашего времени, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко принял решение баллотироваться на новый срок. Президентские выборы в Белоруссии пройдут в январе 2025 года. 18 августа Лукашенко заявил, что готовит людей к своему уходу с поста президента. Он напомнил, что занимает эту должность уже 30 лет. По его словам, президентов с таким сроком управления страной ― единицы.

24 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства — партнёра БРИКС. Ранее в ходе выступления на заседании в формате «БРИКС+/аутрич» Лукашенко отметил, что Минск полностью готов к полноправному членству в БРИКС. Он перечислил направления, в которых Белоруссия готова делиться опытом, в их числе безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом и гуманитарная сфера.