Казань, 25 октября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Обеспечение свободы судоходства в Чёрном море имеет первостепенное значение для Украины, России, а также мировой продовольственной и энергетической безопасности. Об этом 24 октября заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

Un.org Антониу Гутерриш

«Генсек ООН полностью поддерживает продолжение переговоров по этому вопросу», — добавили в офисе Гутерриша.

Кроме того, руководитель всемирной организации выразил признательность Турции за проводимую работу по данной теме.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Отмечалось, что на переговорах генсек обсудит работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

Генеральный секретарь ООН принял участие в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич». Также 24 октября состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина с Антониу Гутерришем. В ходе переговоров они сошлись во мнении, что необходимо полное прекращение огня в секторе Газа и Ливане, а также исключение дальнейшей региональной эскалации.

БРИКС сможет сыграть важную роль в обеспечении глобальной безопасности, заявил генсек ООН на саммите объединения в Казани 24 октября. Также он заявил о поддержке курса БРИКС на отстаивание ценностей Устава ООН, верховенства закона и принципов суверенитета и территориальной целостности государств в международных отношениях. Кроме того, Гутерриш призвал к миру на Украине, в Ливане и Судане.

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Гутерриша в день международной организации, который отмечается 24 октября, за его участие в саммите БРИКС в Казани.