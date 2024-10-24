Казань, 25 октября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Премьер-министр правительства Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинь 24 октября в Казани на полях саммита БРИКС на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привёз для него подарок — двух драконов.

Josch13 Дракон

В ходе переговоров Фам Минь Тинь ещё раз поздравил Путина с прошедшим днём рождения и добавил, что подготовил для него подарок в виде большого и малого драконов.

«В нашем азиатском гороскопе есть 12 животных. Дракон олицетворяет самую главную власть. Я знаю, что Вы родились под знаком Дракона», — обратился Фам Минь Тинь к Путину.

По словам премьера, маленький дракон воплощает в себе власть внутри страны, большой — во всём мире, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин подготовил подарки для лидеров иностранных государств, принимающих участие в саммите БРИКС в Казани. Какие именно подарки предусмотрены, представитель Кремля не уточнил.

Владимир Путин 24 октября подвёл итоги саммита и заявил, что всё прошло успешно. По словам главы государства, программа саммита была расширенной, всего в нём приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. Во время саммита участники обсудили перспективы расширения объединения, а также актуальные вопросы, в том числе международного характера с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, уточнил Путин. Также он отметил, что все новые члены БРИКС активно принимают участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и собственные инициативы.

Саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября.