Казань, 25 октября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Политический диалог между Россией и Вьетнамом имеет интенсивный и содержательный характер. Об этом 24 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем.

http://www.kremlin.ru/ Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь

«Взаимодействие идёт на уровне парламентов, министерств, ведомств», — добавил Путин.

Также российский лидер выразил признательность представителю Вьетнама за участие в казанском саммите и за содержательное выступление.

Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС, заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС успешно завершился, заявил Владимир Путин на конференции по его итогам.

Российский лидер отметил, что во время саммита участники обсудили перспективы расширения объединения, а также актуальные вопросы, в том числе международного характера с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, уточнил Путин.

21 октября Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес генерала Лыонг Кыонга, избранного на пост президента Вьетнама. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Путин пожелал Кыонгу успехов, крепкого здоровья и благополучия.