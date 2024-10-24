Казань, 24 октября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Саммит БРИКС, который завершился в Казани, стал важным событием в международной повестке. В форуме приняли участие представители 36 стран, из которых 22 представлены на высшем уровне. Это опровергло утверждения об изоляции России на мировой арене. Президент РФ Владимир Путин провёл множество встреч с лидерами стран Глобального Юга, и всё больше государств проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС. Об этом говорили эксперты на прошедшем 24 октября круглом столе ЭИСИ «Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения».

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Модератором дискуссий выступил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

В качестве экспертов были приглашены политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, политолог, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС, Николай Миронов, доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв и замгенерального директора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ Никита Сетов.

Участники круглого стола единогласно признали, что сегодня БРИКС — это место для открытого и равноправного диалога стран мирового большинства. Это модель будущего мирового порядка, в котором Россия играет важную роль.

«Россия занимает важное место в формировании нового мирового порядка, способствуя многополярной модели, которая открывает новые горизонты для экономического роста. Устойчивость стран БРИКС обеспечивается благодаря ответственной макроэкономической и финансовой политике», — акцентировал Павел Данилин.

Согласно опросу ВЦИОМ, который представил Михаил Мамонов и который посвящён восприятию БРИКС россиянами, 83% респондентов в той или иной степени осведомлены об объединении. При этом 87% опрошенных считают участие России в БРИКС важным.

На вопрос о влиянии объединения на мировую экономику 68% респондентов ответили, что оно значительно, 69% считают, что БРИКС приносит России больше пользы, чем вреда (только 1% респондентов придерживается противоположного мнения).

Отвечая на вопрос о том, кто больше заинтересован в расширении сотрудничества между Россией и другими странами БРИКС, 72% респондентов отметили, что обе стороны в равной степени заинтересованы в этом. При этом 9% опрошенных считают, что больше заинтересованы страны БРИКС, а 13% — Россия.

Кроме того, 78% участников опроса согласились с утверждением, что БРИКС — это первый этап формирования нового мирового порядка, основанного на невмешательстве, равенстве и взаимной выгоде.

В результате сотрудничества в рамках БРИКС, в первую очередь благодаря России и её лидеру, в мире формируется новый, справедливый и сбалансированный мировой порядок. Появляются новые центры влияния, отметил в своём выступлении Никита Сетов. Эксперт подчеркнул, что саммит продемонстрировал, что значительная часть мирового сообщества поддерживает принципы взаимного уважения и самостоятельного развития, которые активно продвигает Россия. В условиях появления новых центров влияния, определяющих политические решения и экономический рост, создаются условия для формирования более справедливого и сбалансированного многополярного мира.

Идея многополярности, реализуемая странами БРИКС, даёт возможность развивающимся странам и странам с формирующимися рынками раскрыть свой потенциал и способствовать инклюзивной экономической глобализации.

Важным аспектом является реформирование системы глобального управления с активным участием развивающихся стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Страны БРИКС также поддерживают предложение России о создании открытой и справедливой многосторонней торговой системы, включая особый режим для развивающихся стран, заключил эксперт ЭИСИ Сетов.

«Развитие взаимодействия в рамках БРИКС способствует обеспечению безопасности на глобальном и региональном уровнях. Россия играет ключевую роль в БРИКС, представляя собой символ борьбы Глобального Юга против колониальных международных отношений», — заявил Алексей Малинин, добавив, что страны БРИКС выступают за укрепление безопасности в мире, соблюдение норм международного и гуманитарного права, о которых постоянно говорит Россия и президент Владимир Путин на международных площадках.

Эксперт акцентировал, что страны БРИКС также будут работать над пресечением терроризма и пиратства, к чему они призывают всё мировое сообщество.

БРИКС становится центром глобальной финансовой активности. Центр экономической активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков, формируя многополярную модель, которая запускает новую волну роста. Основными двигателями этого роста становятся Россия, страны Глобального Юга и Востока, а также государства БРИКС, отмечают эксперты и западные СМИ.

По словам доктора политических наук Павла Селезнёва, в перспективе — создание новой платёжной системы стран БРИКС, которая с использованием цифровых финансовых инструментов будет включать систему передачи финансовых сообщений. Она позволит заменить банковские организации и представляет собой систему нового формата.

Существующие системы передачи финансовых сообщений стали политизированными, что делает тему независимой расчётной системы актуальной.

«Усилия России и стран БРИКС будут направлены на дедолларизацию мировой экономики», — отметил Селезнёв.

Участники круглого стола сделали вывод, что БРИКС — это организация, которая способствует мирному сосуществованию различных культур и цивилизаций, она продолжает укреплять свои позиции на международной арене, в том числе благодаря активному участию России.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС успешно завершился, заявил Владимир Путин на конференции по его итогам.

Российский лидер отметил, что во время саммита участники обсудили перспективы расширения объединения, а также актуальные вопросы, в том числе международного характера с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, уточнил Путин.

Все новые члены БРИКС активно принимают участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и собственные инициативы. Более того, добавил российский лидер, новые участники БРИКС увидели, что в объединении есть самое главное — взаимное уважение.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличались особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.