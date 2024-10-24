Казань, 24 октября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. На полях саммита БРИКС в Казани 24 октября президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

http://kremlin.ru/ Владиминр Путин и Антониу Гутерриш

В пресс-службе Кремля уточнили, что руководитель международной организации принял участие в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Отмечалось, что на переговорах генсек обсудит работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Антониу Гутерриша в день международной организации, который отмечается 24 октября, за его участие в саммите БРИКС в Казани.

Владимир Путин 24 октября на конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что программа мероприятия была расширенной. Всего в нём приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. Во время саммита участники обсудили перспективы расширения объединения, а также актуальные вопросы, включая международного характера с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, уточнил президент России.