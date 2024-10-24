Анталья, Турция, 24 октября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Полиция турецкой Антальи начала расследование в связи с инцидентом, связанным с россиянами, на которых, по их заявлению, было совершено нападение рядом с одним из курортных отелей города Гечек. Российские дипломаты связались с потерпевшими и турецкой стороной. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

Global Look Press/Lu Zhe/Xinhua

Установлено, что 22 октября произошла драка с участием россиян и местных жителей. Со слов русских, неизвестные ввязались в драку. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами.

«В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование», — говорится в сообщении.

По информации SHOT, нетрезвые турки набросилась на группу россиян, кинули бутылку в девушку. Один из пострадавших позже был госпитализирован с переломом руки. Туристы еле вырвались и добежали до отеля. Охрана пятизвёздочного отеля, по их словам, им не помогла.

Как сообщало ИА Регнум, российская журналистка Инесса Паперная погибла в ташкентском отеле «Караман Палас», задохнувшись болотным газом, который попал в вентиляционную систему здания после чистки бассейна.

В турецком городе Фетхие перевернулся автобус с 11 туристами из России. ДТП произошло ночью 8 октября, когда автобус вёз российских туристов из отеля в аэропорт. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Шестерым из 11 пострадавших потребовалась госпитализация. При этом одного из пострадавших отправили в реанимацию по прилёте в Россию.