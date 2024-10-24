Казань, 24 октября, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Украинская армия стала терять меньше танков в зоне конфликта, потому как их у Киева стало меньше. Таким мнением поделился 24 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум

«В прошлом году во время контрнаступления потеряли, по-моему, боюсь соврать, 18 тыс. техники, сейчас — больше почти на тысячу», — отметил Путин.

Глава государства уточнил, что ВСУ в общем количестве танков потеряли меньше почти на 100 единиц.

«Мне кажется, их просто и применяли меньше, потому что их просто меньше стало у украинской армии», — уточнил Владимир Путин.

По информации Минобороны, с начала СВО были уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 34 тыс. БПЛА, 584 зенитных ракетных комплекса, 18,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 16,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и 27,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН.

16-й саммит успешно завершился, он стал одним из заметных событий в мировом политическом календаре, заявил Путин на конференции по его итогам.

Российский лидер отметил, что программа саммита была расширенной, всего в нём приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. Во время саммита участники обсудили перспективы расширения объединения, а также актуальные вопросы, включая международного характера с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке

Путин отметил, что все новые члены БРИКС активно принимают участие в рабочих форумах, выдвигают идеи и собственные инициативы.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.