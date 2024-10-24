Москва, 24 октября, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Уничтожение 50 операторов дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударом ФАБ-3000 стало тяжёлым ущербом для Киева, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Telegram / Минобороны России

«Потеря разом 50 спецов — тяжёлый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на кураховском направлении», — написал военкор в своём Telegram-канале.

По словам военкора, ликвидация опытных операторов является важнейшей задачей для российских военных в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября пресс-служба Минобороны показала кадры поражения бомбами ФАБ-3000 пункта временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово (Донецкая Народная Республика). На видео, опубликованном в Telegram-кнале ведомства, виден объект, взятый в прицел, затем взрыв и поднимающиеся над зданием клубы дыма.

3 октября оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-3000 на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Пресс-служба министерства уточнила, что вражеский склад находился возле посёлка Разлив.

Днём ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видео мощного взрыва в Волчанске Харьковской области. Журналист предположил, что ВС РФ применили детонирующую авиационную бомбу повышенной мощности ОДАБ-9000. Однако эксперты усомнились в этом, напомнив, что конструкторы ОПК говорили о нецелесообразности ставить унифицированный модуль планирования и коррекции даже на бомбы ФАБ-5000.