Казань, 24 октября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Утверждение британской разведки о том, что Россия якобы будет сеять хаос на улицах королевства, является полной чушью, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Марина Захарова ИА REGNUM

«Ну это полная чушь. То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, — это результат внутренней политики этих государств», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, в первую очередь необходимо смотреть на политику западных стран в области финансов, внутренней политики и экологии. Путин, приводя в пример Ближний Восток и Украину, добавил, что в различных зонах мировых конфликтов люди боятся эскалации.

«Но не мы занимаемся этой эскалацией. На обострение всегда играют те, кто стоят на другой стороне», — заключил президент.

В Европе неоднократно распространяли фейки о якобы подготовке Россией диверсий. Так, в феврале этого года сообщалось, что на западе Польши был задержан украинец, который готовил диверсии во Вроцлаве.

21 октября министр иностранных дел Польши Ярослав Сикорский заявил, что якобы российские спецслужбы дали соответствующую команду несостоявшемуся диверсанту.