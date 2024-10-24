Казань, 24 октября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Россия озабочена происходящим на Ближнем Востоке и не заинтересована в усугублении конфликта, заявил 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент Владимир Путин.

Global Look Press/Sally Hayden/Keystone Press Agency

«Кто бы чего ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем. Только увидим дополнительные проблемы», — сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, никто в регионе не хочет ни расширения конфликта, ни развязывания большой войны. Путин также добавил, что эскалации конфликта допустить нельзя.

Отвечая на вопрос о помощи России Ирану в его конфликте с Израилем, президент сказал, что Москва находится в «тесном контакте» с Тегераном и видит свою роль в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации.

Как передавало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Он подчеркнул, что обстановка в регионе вызывает беспокойство.

Путин выразил уверенность, что урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины. Президент подчеркнул, что Москва выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта.