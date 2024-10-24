Казань, 24 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. В мирных переговорах России и Украины мяч сейчас на стороне Киева, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани 24 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается переговоров с Украиной, я уже много раз об этом говорил… Главари киевского режима не хотят вести переговоры. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Мяч на их стороне», — сказал он.

Президент также предположил, что на Украине пока не готовы к проведению президентских выборов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договорённостей по Украине, которые исходят «из реалий на земле». Президент сообщил, что недавно Турция сообщила о новых предложениях по мирным переговорам Москвы и Киева. Тогда Путин согласился на диалог, однако на следующий же день глава киевского режима заявил, что никаких переговоров не хочет.

Путин поблагодарил принимавшие участие в саммите БРИКС страны за инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что Бразилия и Китай выступили со своей инициативой мирного урегулирования украинского конфликта в ГА ООН.

Также российский лидер напомнил, что к конфликту на Украине привёл государственный переворот, совершённый при поддержке США. Путин добавил, что восемь лет Запад обманывал Россию, ссылаясь на Минские договорённости. На деле же, по словам российского лидера, это время использовалось для вооружения киевского режима, о чём заявляли сами же западные лидеры.