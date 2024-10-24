Казань, 24 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Просьбы РФ не расширять НАТО на восток годами игнорировались, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Разве справедливо с точки зрения безопасности годами игнорировать наши постоянные обращения к партнерам не расширять НАТО на восток? Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам в подбрюшье совсем, пусть, скажем, в ту же Украину, и начать там строить, не готовить, а именно уже строить базы военные? Разве это справедливо?» — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия предупреждала, что расширение НАТО является ошибочной политикой, однако её не послушали.

Российский лидер добавил, что расширение является несправедливым, так как нарушает безопасность России.

«Никакой справедливости здесь нет, и мы хотим поменять эту ситуацию, и мы добьемся этого», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса. В июле 2023 года российский президент сказал, что Россия хотела бы избежать прямого вооружённого столкновения с НАТО. При этом страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать, подчеркнул он.

В день начала специальной военной операции президент Путин напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но в ответ получала враньё и попытки шантажа. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.

Обозреватель словацкого издания Nové slovo Павол Подолаи отметил в своей статье, что после провала в Грузии НАТО не смогло оставить Украину в покое. По его мнению, руководство альянса не осознаёт всю тяжесть последствий, расширяя блок на восток.

Страны НАТО назвали Россию самой серьёзной угрозой. Об этом сообщалось в коммюнике альянса по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. В тексте документа говорилось, что Россия якобы угрожает безопасности союзников и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. При этом в НАТО подчеркнули намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой.