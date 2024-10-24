Казань, 24 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасность России является для него самым главным.

Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Начну с безопасности России, потому что для меня это — самое главное», — начал президент свой ответ на вопрос о безопасности России на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Далее Путин отметил, что ситуация с безопасностью до спецоперации осложнялась тем, что на постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения со странами западного мира России всё время указывали на «её место».

Как передавало ИА Регнум, в феврале на оглашении послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия защитит суверенитет и безопасность граждан.

Российский лидер также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией.