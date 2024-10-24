Казань, 24 октября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Рост российской экономики в 2024 году составит около 3,9%, заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в Казани 24 октября.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Как вы видите, мы нормально живём, работаем, развиваемся. У нас экономика растёт. В прошлом году сколько у нас было? 3,4-3,6%. В этом году будет около 4%, 3,9% может быть», — сказал он.

Он уточнил, что европейская экономика сейчас находится на грани рецессии, а американская, несмотря на рост, также сталкивается со множеством проблем, среди которых огромный госдолг и дефицит сразу в трёх областях во внешней торговле.

При этом российский лидер подчеркнул, что России лучше не конфликтовать с ними, а думать о том, как совместно решать эти проблемы, ведь именно в этом и заключается сущность взгляда БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, Международный валютный фонд (МВФ) 23 октября в своём докладе указал, что ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составляет 3,55% от мирового, что позволяет РФ выйти на четвёртое место в мире по данному показателю, обогнав Японию на 0,17%. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.

Ранее МВФ пересмотрел свой прогноз роста российской экономики в 2024 году, повысив его до 3,6%. При этом прогноз МВФ на 2025 год, напротив, был снижен на 0,2% и составил 1,3%. Фонд объясняет это замедлением частного потребления и инвестиций.

24 сентября глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Он отметил, что прогнозы были в районе 1–2%, теперь прогноз на конец года — 3,8%.

Немецкий предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком считает, что Россия будет одной из трёх крупнейших экономик мира, наравне с Китаем и Индией. При этом, по мнению бизнесмена, США или Германия займут четвёртое место в списке.