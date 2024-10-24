Казань, 24 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Угрожать России бессмысленно, её это только «бодрит», заявил 24 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани главу государства попросили прокомментировать высказывания экс-президента США Дональда Трампа о том, что он (Трамп) якобы угрожал нанести удар по Москве, если Россия начнёт операцию на Украине.

Путин отметил, что не припоминает такого разговора. Сейчас в США в разгаре предвыборная кампания и всерьёз относиться к подобным высказываниям кандидатов не стоит, сказал президент России.

«Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США, и я предлагаю по серьёзному к заявлениям подобного рода не относиться», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что Трамп говорил также о своём стремлении способствовать завершению конфликта на Украине. Путин предположил, что Трамп говорил это искренне. Россия приветствует такой подход, сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в интервью The Wall Street Journal ранее заявил, что якобы угрожал российскому президенту нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину.

В рамках президентской избирательной кампании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений, отметил, комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что Трамп выдумал этот разговор и что в реальности на переговорах американский политик ведёт себя «как шёлковый». Если бы Трамп сказал нечто подобное, ему бы сразу напомнили, что ответом на такой шаг будет прямой удар по Вашингтону, подчеркнул Медведев.