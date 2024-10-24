Казань, 24 октября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Выстраивание отношений с Россией после выборов в США зависит от Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции по итогам саммита.

Global Look Press/Jeremy Hogan/Keystone Press Agency

«Как будут строиться российско-американские отношения после выборов — это прежде всего зависит от Соединённых Штатов. Если Соединённые Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо. Но этот выбор за будущей администрацией», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова работать с любой администрацией Соединённых Штатов Америки, но только на основе взаимного уважения и равноправия, чего российская сторона на данный момент не наблюдает.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Соединённые Штаты напрямую вовлечены в конфликт на Украине, чем проявляют неприкрытую враждебную позицию по отношению к РФ. По его словам, в период президентства Джо Байдена российско-американские отношения после десятилетий давления со стороны Вашингтона дошли до точки надрыва.