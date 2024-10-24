Казань, 24 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Страны БРИКС не создают альтернативу системе SWIFT, заявил 24 октября президент России Владимир Путин.

Проблема в расчётах существует, и её решают посредством использования национальных валют, отметил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

В РФ используется российская система расчётов, у других стран есть свои системы, члены БРИКС используют их, налаживая взаимодействие, сказал Путин.

Пока нет необходимости «изобретать» отдельную общую систему расчётов, существующих инструментов достаточно, отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции Путин также заявил, что страны БРИКС будут создавать условия для расчётов в национальных валютах. Государства-члены объединения настроены на укрепление партнёрства в финансовой сфере, отметил он.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин. Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

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