Казань, 24 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о взаимодействии с Крымом и новыми российскими регионами, заявил, что готов поехать в Крым при необходимости.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Я человек решительный. Ну а какая необходимость мне сегодня или вчера была ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале, что де-факто Крым — российский, де-юре — нет», — сказал Лукашенко в беседе с «Известиями» на саммите БРИКС в Казани.

По словам белорусского лидера, вопросы, которые касаются статуса Крыма, были решены в одностороннем порядке. При этом международное сотрудничество всё ещё отказывается рассматривать Крым как часть России.

Он отметил, что Минск с момента присоединения Крыма к РФ активно взаимодействует с полуостровом. Помимо этого, Лукашенко добавил, что Белоруссия оказывает поддержку Донбассу и Новороссии.

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