Ханты-Мансийск, 24 октября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Добывающий актив «Роснефти» «Самотлорнефтегаз» сократил срок строительства скважин на пять суток. Добиться такого результата позволило использование отечественных муфт ГРП новой модификации. Они приводятся в действие с помощью втулок нового образца с растворимыми шарами единого размера.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность гидроразрыва пласта

Использование муфт нового образца даёт возможность проводить операции гидроразрыва с неограниченным количеством стадий и увеличить запускной дебит скважин.

Ранее строительство скважин с проведением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) на глубоких пластах длилось 47 суток. Новые муфты обеспечивают герметичность горизонтальных скважин за счет полного цементирования хвостовика, что ускоряет проведение МГРП.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность гидроразрыва пласта

У технологии есть и экономическое преимущество. Ее внедрение имеет позволит сэкономить до 9 млн рублей за цикл на одной скважине. При традиционной технологии использовались муфты, активируемые сбросом растворимых шаров разного диаметра, изолирование горизонтальных участков производилось с применением специализированных устройств (заколонных пакеров), что удорожало операцию и продлевало сроки бурения скважины.

«Роснефть» ведёт системную работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению. На площадках компании активно внедряются разработки корпоративных научно-исследовательских институтов и оборудования отечественных заводов-производителей.