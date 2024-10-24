«Роснефть» повышает эффективность добычи и транспортировки нефти
Уфа, 24 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. На ежегодной научно-технической конференции «Добыча и транспорт нефти и газа. Новые технологии и решения» ученые научного института «Роснефти» представили технологии и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации промысловых трубопроводов и скважин. Мероприятие состоялось в Уфе, где располагается институт. Оно объединило более 200 профильных специалистов со всей России.
Специалисты уфимского института анонсировали разработку алгоритма «виртуального расходомера» для онлайн контроля за добычей месторождения. Алгоритм позволит сравнивать дебит скважин с их потенциалом в реальный момент времени и формировать список скважин, добыча на которых может быть увеличена. Технологию планируется внедрить на месторождениях «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Между тем алгоритм «виртуального расходомера» уже реализован в корпоративном программном комплексе «РН-ВЕГА» и уже применяется нефтяниками при интерпретации промысловых данных.
Особый интерес участники конференции проявили к применению успешных практик на добывающих предприятиях. При участии специалистов уфимского корпоративного института внедрена технология обработки призабойной зоны скважины с применением кислотно-углеводородной эмульсии. Состав обеспечивает эффективное воздействие на призабойную зону скважин. Технология прошла испытания на месторождениях «Роснефти» — результатом стало увеличение прироста дебита скважин на 15-20%.
Участникам конференции также представили новый программный продукт «РН-СТИМ» для моделирования и проектирования призабойной зоны пласта. Симулятор учитывает характеристики горной породы, химических веществ и особенности их взаимодействия. Это дает возможность выбирать наиболее эффективные параметры скважинной операции и увеличивать добычу на скважине. Функционал продемонстрировали на реальных производственных проектах в ходе мастер-класса.
Еще одна уникальная разработка института — технология сварки биметаллических труб. Специалисты нашли способ решить проблему повышенной твердости и хрупкости переходного слоя при односторонней сварке данного типа труб. Вместо общепринятой во всем мире технологии выполнения всего шва нержавеющими материалами, учёные «Роснефти» предложили применять комбинацию нержавеющих и низколегированных сварочных материалов в сочетании с перераспределением силы воздействия сварочной дуги на шов. Испытания показали, что технология повышает прочностные характеристики сварных соединений, при этом затраты на сварочные материалы снижаются в три-семь раз.