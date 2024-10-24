Уфа, 24 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. На ежегодной научно-технической конференции «Добыча и транспорт нефти и газа. Новые технологии и решения» ученые научного института «Роснефти» представили технологии и цифровые решения для повышения эффективности эксплуатации промысловых трубопроводов и скважин. Мероприятие состоялось в Уфе, где располагается институт. Оно объединило более 200 профильных специалистов со всей России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает эффективность добычи и транспортировки нефти

Специалисты уфимского института анонсировали разработку алгоритма «виртуального расходомера» для онлайн контроля за добычей месторождения. Алгоритм позволит сравнивать дебит скважин с их потенциалом в реальный момент времени и формировать список скважин, добыча на которых может быть увеличена. Технологию планируется внедрить на месторождениях «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Между тем алгоритм «виртуального расходомера» уже реализован в корпоративном программном комплексе «РН-ВЕГА» и уже применяется нефтяниками при интерпретации промысловых данных.

Особый интерес участники конференции проявили к применению успешных практик на добывающих предприятиях. При участии специалистов уфимского корпоративного института внедрена технология обработки призабойной зоны скважины с применением кислотно-углеводородной эмульсии. Состав обеспечивает эффективное воздействие на призабойную зону скважин. Технология прошла испытания на месторождениях «Роснефти» — результатом стало увеличение прироста дебита скважин на 15-20%.

Участникам конференции также представили новый программный продукт «РН-СТИМ» для моделирования и проектирования призабойной зоны пласта. Симулятор учитывает характеристики горной породы, химических веществ и особенности их взаимодействия. Это дает возможность выбирать наиболее эффективные параметры скважинной операции и увеличивать добычу на скважине. Функционал продемонстрировали на реальных производственных проектах в ходе мастер-класса.

Еще одна уникальная разработка института — технология сварки биметаллических труб. Специалисты нашли способ решить проблему повышенной твердости и хрупкости переходного слоя при односторонней сварке данного типа труб. Вместо общепринятой во всем мире технологии выполнения всего шва нержавеющими материалами, учёные «Роснефти» предложили применять комбинацию нержавеющих и низколегированных сварочных материалов в сочетании с перераспределением силы воздействия сварочной дуги на шов. Испытания показали, что технология повышает прочностные характеристики сварных соединений, при этом затраты на сварочные материалы снижаются в три-семь раз.