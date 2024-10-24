Москва, 24 октября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Ослабление ключевых течений в Атлантическом океане может привести к ливням, ураганам и сильным перепадам температур в большей части Северо-Западного федерального округа России. Такой прогноз дал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

Global Look Press/NOAA/Keystone Press Agency

«Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного «острова холода» над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией и так далее, безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее», — приводит слова эколога RT.

При этом меньше всего последствия ослабления течений в Атлантике почувствуют жители Южного Урала, Западной и Восточной Сибири, добавил он.

Как отметил эксперт, учёные говорят о замедлении Гольфстрима не одно десятилетие. Более того, по мнению палеоклиматологов, отмечает Пукалов, подобное явление наблюдалось в XIV–XIX веках и получило название Малый ледниковый период.

Он добавил, что повышение температуры на Земле ускоряет таяние «невечной» мерзлоты, отчего возникает «эффект домино».

Как передавало ИА Регнум, 44 ведущих климатолога заявили в своем открытом письме, адресованном лидерам стран Северной Европы, что коллапс ключевых течений Атлантического океана обернётся катастрофой для этих государств. Учёные предупредили, что коллапс начнётся уже в этом столетии.

В обращении говорится о замедлении Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), на которое указывает ряд исследований. Благодаря этой системе океанических течений, включающей Гольфстрим, тепло поступает от экватора в северное полушарие. АМОС влияет на условия жизни в Арктическом регионе и за его пределами, указали эксперты.

АМОС, полагают учёные, замедляется из-за глобального потепления, и такие страны, как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия, будут первыми, кто ощутит последствия этого. Региону грозит сильное похолодание и экстремальные погодные явления, которые станут регулярными. Под ударом окажется сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.