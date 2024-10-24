Санкт-Петербург, 24 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Работа детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга была приостановлена из-за обнаружения там гепатита А, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на районную администрацию.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, в корпусе детского сада №113 на Народной улице, дом 85 учебно-воспитательный процесс приостановлен до особого распоряжения в целях недопущения распространения новых случаев инфекции среди воспитанников и персонала. В настоящее время ведётся эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению источника, в полном объёме проводятся противоэпидемические мероприятия. Родителей держат в курсе ситуации. О количестве заболевших информации нет.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в 16 регионах России были зафиксированы вспышки пневмонии. Согласно информации Роспотребнадзора, рост заболеваемости наблюдается с середины октября в Коми, Удмуртии, Свердловской, Челябинской, Омской, Томской, Кемеровской, Псковской, Костромской, Вологодской, Ленинградской областях, в Алтайском и Красноярском краях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах и на Камчатке.

4 октября заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что существует вероятность завоза на территорию России вируса лихорадки Марбург. В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышкой вируса лихорадки Марбург в Руанде, который считается неизлечимым. В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг.