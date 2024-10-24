Москва, 24 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. В Московском зоопарке поселился детёныш занесённого в Красную книгу малайского медведя. Об этом сообщили на сайте мэрии Москвы.

Пресс-служба Московского зоопарка

«Появление малайского медведя в московском зоопарке — это настоящее событие для города. Представителей этого вида не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Сейчас он находится под наблюдением профессиональных зоологов: они контролируют его рост и развитие, учат жить в новой для него среде. Этот вид занесён в Красную книгу как редкий, а зоопарк сегодня играет важнейшую роль в сохранении таких животных», — приводятся на сайте слова руководителя городского департамента культуры Алексея Фурсина.

Уточняется, что самочке медведя полгода, пока она живёт во внутреннем неэкспозиционном вольере, чтобы привыкнуть к обстановке.

Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей. Он в 10 раз меньше белого мишки. В длину животное достигает не больше 1,6 м, высота в холке — от 50 до 80 см. Масса тела не превышает 100 кг. У мишки чёрный окрас, на груди — большое белое или рыжее пятно в виде подковы, напоминающее по форме и цвету восходящее солнце.

В Московском зоопарке эти животные жили в конце XX века, однако, когда началась реконструкция, их передали в другие зоопарки. При этом зоологи, которые тогда ухаживали за малайскими медведями, по-прежнему работают в столичном зоопарке.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Московском зоопарке сообщили, что онлайн-трансляция с пандой Катюшей стала самой популярной. Директор учреждения по зоологической работе Алексей Суслов отметил, что трансляции запустили у многих животных и желающие могут смотреть их в часы работы зоопарка.

Он уточнил, что после панд по популярности у зрителей зоопарка идут капибары и альпаки.