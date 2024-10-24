Киев, 24 октября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Два батальона ВСУ покинули позиции в городе Горняке в ДНР из-за продвижения российских сил, командование грозило бежавшим расстрелами. Об этом сообщает 24 октября украинское издание «Страна. ua».

ИА Регнум

Родственники украинских военных массово пишут в Сети о происходящем в Горняке. Из сообщений следует, что 210-й отдельный батальон 120-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказался в оперативном окружении российских войск из-за отступления с позиций соседнего 154-го батальона.

Командование обещало подкрепление 210-му батальону, который понёс очень большие потери, но новые силы не прибыли.

«В итоге 210-й батальон решил выходить из окружения и покинул позиции в Горняке, за что получили от командования «угрозы расстрелом», — говорится в материале.

Военным приказали вернуться в Горняк, но морально и физически истощённые бойцы этого не сделали. Бежавших обвинили в дезертирстве и подали списки в Государственное бюро расследований (ГБР).

Официальных комментариев от командования ВСУ не поступало, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, по данным военкоров, российские бойцы установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово в ДНР. Британский эксперт Александр Меркурис 22 октября заявил, что военные ВСУ попали в ловушку в Селидово и фактически заблокированы. По его словам, это потенциальная катастрофа.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил 21 октября, что продвижение российских сил у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ. В этот же день в силовых структурах сообщили, что российские военные фактически заблокировали украинские силы в Селидово, поскольку все дороги, ведущие из города, полностью под огневым контролем ВС РФ.

19 октября ВС РФ освободили от украинских боевиков село Зоряное в ДНР. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что это на шаг приблизило российскую армию к выходу на оперативный простор на кураховском направлении.