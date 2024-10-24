Москва, 24 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Большинство россиян (82%) поддерживали участие России в БРИКС. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 24 октября на официальном сайте социологического центра.

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По данным исследования, об объединении стран БРИКС известно большинству россиян (83%), в том числе 41% знают о нём хорошо, а 42% — без особых подробностей. Порядка 87% респондентов считают важным участие России в БРИКС, среди осведомлённых об объединении это же мнение поддерживает 91% россиян.

При этом пользу от участия страны в БРИКС видят 69% опрошенных, среди осведомлённых респондентов — 75%. Порядка 72% граждан считают, что в расширении сотрудничества в рамках объединения одинаково заинтересованы и Россия, и другие страны-участницы, в группе осведомлённых — 75%. Большинство опрошенных россиян (68%) считают существенным влияние объединения стран БРИКС на мировую экономику.

В опросе ВЦИОМ принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в формате телефонного интервью по случайной выборке, извлечённой из полного списка номеров, задействованных на территории России.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил президент России Владимир Путин.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.