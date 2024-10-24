Москва, 24 октября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн SIM-карт иностранцев. Об этом 24 октября на полях форума «Спектр-2024» сообщил представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он уточнил, что это коснётся только тех граждан, кто не подтвердил свои данные в офисах операторов связи. По его словам, повторную идентификацию прошли около 3,8 млн приезжих, на которых зарегистрированы более 8 млн номеров.

«4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — процитировало «РИА Новости» представителя Роскомнадзора.

В общей сложности в 2024 году специалисты ведомства выявили 26 млн мобильных номеров, принадлежащих 11,5 млн иностранцев и лицам без гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении количества SIM-карт для одного абонента. Новые требования коснулись россиян, иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, иностранцы и лица без гражданства смогут оформлять на себя не более 10 абонентских номеров, при этом договоры с операторами связи они должны заключать только лично — в офисах, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Также обязательно использовать биометрические данные. В договор о предоставлении услуг связи должно включаться устройство, в которое планируется установить сим-карту.

Также начал действовать запрет на анонимную оплату услуг связи наличными через платёжные терминалы.

В Минцифры 14 сентября заявили, что в России могут ввести обязательное подтверждение личности при покупке SIM-карты. Россияне смогут подтвердить личность с помощью документа или через «Госуслуги», а при отсутствии регистрации в сервисе будут вправе обратиться в уполномоченную в РФ организацию. При заключении договора на покупку SIM-карты личность иностранцев необходимо будет подтвердить по биометрии. Для новых правил предложили установить переходный период: граждане России — до 1 ноября 2025 года, иностранцы — до 1 июля 2025 года.

13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.