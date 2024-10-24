Москва, 24 октября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже более 1 млн поездок, сообщил 24 октября мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В среднем в рабочий день первые четыре станции новой «изумрудной» ветки перевозят более 30 тыс. человек, рассказал мэр в своём Telegram-канале.

«Самые популярные из них — «Университет дружбы народов», которой активно пользуются сотрудники и студенты столичных вузов, и «Новаторская» — пересадочная на Большую кольцевую линию», — отметил Собянин.

На минувшей неделе, 14–20 октября, пассажиропоток вырос на 16% в сравнении с первой неделей работы линии, а после полного запуска новой ветки этими четырьмя станциями по будням будут пользоваться в среднем более 100 тыс. человек в день, добавил мэр.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября президент России Владимир Путин и Собянин провели церемонию открытия участка Троицкой линии метрополитена со станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Путин поздравил москвичей с открытием новой линии метро, назвав успехи столицы в сфере метростроения выдающимися.

Ранее Собянин сообщил, что до 2027 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 12 станций и два электродепо метро. Будет продолжено строительство Троицкой линии, на ней появятся четыре новые станции. Также будет идти строительство Бирюлёвской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии. Кроме того, появится новая Рублёво-Архангельская ветка метро.