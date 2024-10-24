Москва, 24 октября, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территории возле транспортного узла «Медведково» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«Часть работ была проведена в 2023-м — тогда обновили улицу Грекова и участок улицы Широкой, в этом году обустроили на улице Грекова остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом. Специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию протяженностью более двух километров, тем самым улучшив облик этой территории и обеспечив безопасную эксплуатацию коммуникаций», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В публикации отмечено, что в этом районе расширили тротуары и заменили их покрытие на площади 23,5 тыс. кв. м. Также указано, что в возле «Медведково» отремонтировали асфальт, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали 26 опорами контрастного освещения, помимо этого было начерчено четыре дополнительных зебры.

«Озеленение — обязательное условие всех столичных проектов благоустройства. Так, возле транспортного узла «Медведково» разбили более 40 тыс. кв. м газона и высадили свыше 50 деревьев. Кроме того, специалисты привели в порядок сквер на улице Грекова около дома 11 и три детские площадки», — также сообщил Бирюков.

В материале также отмечено, что около транспортного узла появилось более 120 новых фонарей и свыше 110 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Как передавало ИА Регнум, в августе специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству около шести станций строящейся Троицкой линии метрополитена и станции «Потапово» Сокольнической линии. По словам Бирюкова, главная задача благоустройства этих территорий — обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций. Именно поэтому там обустраивают комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей.