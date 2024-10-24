Москва, 24 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. «Гелендваген», попавший в ДТП и перевернувшийся на Угрешской улице в Москве, принадлежит дочери миллиардера Владимира Евтушенкова. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.

Кадр из видео

«После столкновения с другим авто люксовый внедорожник перевернулся. Пострадал водитель — Антон К. Сам автомобиль зарегистрирован на Анну Брусилову, которая является дочерью одного из богатейших людей России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самой Анны в салоне в момент аварии не было. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Гелендваген», перевернувшийся на Угрешской улице в Москве, принадлежит дочери миллиардера, главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова

Владимир Евтушенков — долларовый миллиардер, глава российской инвестиционной компании АФК «Система». Предприниматель занял 51-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes на 2022 год.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Москве легковой автомобиль с восемью подростками перевернулся после ДТП. Уточнялось, что за рулём находился 14-летний подросток. В результате аварии его ровесница получила травмы и вскоре была госпитализирована.

В июне электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы. ДТП случилось на Лухмановской улице. Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель.