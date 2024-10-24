Владельцем перевернувшегося в Москве люкс-авто оказалась дочь миллиардера
Москва, 24 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. «Гелендваген», попавший в ДТП и перевернувшийся на Угрешской улице в Москве, принадлежит дочери миллиардера Владимира Евтушенкова. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.
«После столкновения с другим авто люксовый внедорожник перевернулся. Пострадал водитель — Антон К. Сам автомобиль зарегистрирован на Анну Брусилову, которая является дочерью одного из богатейших людей России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самой Анны в салоне в момент аварии не было. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Владимир Евтушенков — долларовый миллиардер, глава российской инвестиционной компании АФК «Система». Предприниматель занял 51-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes на 2022 год.
Как передавало ИА Регнум, в октябре в Москве легковой автомобиль с восемью подростками перевернулся после ДТП. Уточнялось, что за рулём находился 14-летний подросток. В результате аварии его ровесница получила травмы и вскоре была госпитализирована.
В июне электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы. ДТП случилось на Лухмановской улице. Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель.