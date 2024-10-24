Казань, 24 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Белоруссия получила статус государства-партнёра БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко на полях саммита в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы стали партнёрами — это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», — сказал Лукашенко в интервью «Известиям».

Ранее в ходе выступления на заседании в формате «БРИКС+/аутрич» Лукашенко отметил, что Минск полностью готов к полноправному членству в БРИКС. Он перечислил направления, в которых Белоруссия готова делиться опытом, в их числе безопасность, устойчивое развитие, борьба с голодом, гуманитарная сфера.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск полностью разделяет идеологию БРИКС и намерен активно участвовать в работе объединения. Белоруссия идёт к союзникам с «конкретными идеями и проектами», чтобы содействовать решению общечеловеческих проблем, добавил он.

Благодаря своему потенциалу, БРИКС способен приблизить момент утраты доминирования коллективным Западом, который более неспособен отвечать за цивилизованное развитие международных отношений, уверен Лукашенко.