Москва, 24 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Суд арестовал имущество генерального директора «Ленбытхима» Дениса Михайлова, фигуранта уголовного дела о мошенничестве с поставками для Минобороны. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что речь идёт о шести автомобилях, двух мотоциклах, а также доле активов ООО «Ленбытхим» на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректора ООО «Ленбытхим» задержали 12 сентября в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Петербурге. По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключённых на сумму более 115 млн рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Михайлов умышленно завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей.

Следователи нашли в собственности у Михайлова и членов его семьи недвижимость в Турции, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо этого, у главы «Ленбытхима» имеется автопарк из дорогостоящих автомобилей стоимостью более 100 млн рублей. СК проверяет законность их приобретения.

Суд отправил главу компании под домашний арест. Уголовное дело в отношении Михайлова возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).