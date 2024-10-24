Москва, 24 октября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов (сценическое имя Гуф) принёс извинения всем пострадавшим в результате выходки в подмосковной бане. Видео с извинениями опубликовал адвокат певца Сергей Жорин в Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Трефилов

«Извиняюсь в этот раз перед сотрудниками Наро-Фоминского ОВД <…> каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по всему интернету», — сказал музыкант, добавив, что ему очень стыдно за свой поступок и он не хочет «садиться в тюрьму».

Вместе с этим рэпер пообещал «больше не косячить». Кроме этого, Гуф извинился перед родителями и всеми, кто пострадал из-за инцидента.

«Да, вышла из-под контроля ситуация немного. Я себя не сдержал. Просто человек там тоже повёл себя некрасиво», — объяснил свой поступок рэп-исполнитель.

Долматов выразил надежду, что всё закончится благополучно.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гуфа задержали в подмосковной Апрелевке за драку с братом девушки, к которой артист мог приставать. При этом адвокат музыканта опроверг эту версию.

Помимо этого, была названа ещё одна возможная причина драки. Пострадавшие сообщили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане. Хозяйка банного комплекса рассказала, что Гуф был в бане с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тыс. рублей.

В окружении рэпера заявили, что конфликт произошёл из-за того, что музыканта снимали на телефон, хотя он заранее попросил выключить камеры и оставить его визит в секрете.

Позже Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источник, что Гуф подрался с сотрудником Росгвардии.