Краснодар, 24 октября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Двое мужчин напали на полицейский патруль в Краснодаре, один из них жестоко избил полицейского, завладел его пистолетом и скрылся. Возбуждено уголовное дело, преступника разыскивают, сообщает 24 октября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

Минувшей ночью патрульные заметили возле гаражей на улице Лузана двух подозрительных мужчин, которые попытались сбежать, увидев служебный автомобиль. Мужчин остановили. Они оказались жителями Башкирии и пояснили, что искали у гаражей «тайниковую закладку» с наркотиками.

Злоумышленники снова попытались скрыться. Один из них, 33-летний Марат Абдюшев, нанёс патрульному тяжёлые травмы, завладел его табельным оружием и скрылся. Второго мужчину задержали, у него уже есть судимости за кражу, грабёж и разбойные нападения.

«В связи с тем, что фигурант Абдюшев Марат Рустемович, 13.07.1991 года рождения от органов предварительного следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск», — указано в Telegram-канале регионального главка СКР.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу. Дело в отношении Абдюшева возбуждено по статьям о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 318, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Ингушетии злоумышленник напал на двух инспекторов ДПС и ударил одного из них отвёрткой. Нападавшего ликвидировали. Полицейского доставили в больницу Назрани. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских, находившихся на службе.