Москва, 24 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В московском метро пассажир угрожал машинисту поезда убийством, достав игрушечный пистолет, сообщила столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

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«Агрессивно настроенный мужчина вышел из вагона электропоезда на станции метро «Люблино» и, достав игрушечный пистолет, направил на машиниста, находившегося в кабине, и высказал в его адрес угрозы убийством», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина был недоволен управлением поезда. В публикации также указано, что, несмотря на то, что пистолет оказался игрушечным, мужчине грозит реальная уголовная ответственность за угрозу убийством (ст. 119 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3924896" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пассажир в метро угрожал машинисту игрушечным пистолетом

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля девушка в розовой маске и с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Красногорске. Угрожая продавцу пистолетом, она потребовала деньги из кассы, после чего, похитив их, скрылась.

При задержании у девушки изъяли игрушечный пистолет и около тысячи рублей. Как пояснила злоумышленница, остальные деньги она потратила на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).