В московском метро мужчина угрожал машинисту игрушечным пистолетом
Недовольный пассажир метро Москвы угрожал машинисту поезда игрушечным пистолетом
Москва, 24 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В московском метро пассажир угрожал машинисту поезда убийством, достав игрушечный пистолет, сообщила столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
«Агрессивно настроенный мужчина вышел из вагона электропоезда на станции метро «Люблино» и, достав игрушечный пистолет, направил на машиниста, находившегося в кабине, и высказал в его адрес угрозы убийством», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина был недоволен управлением поезда. В публикации также указано, что, несмотря на то, что пистолет оказался игрушечным, мужчине грозит реальная уголовная ответственность за угрозу убийством (ст. 119 УК РФ).
Как передавало ИА Регнум, 15 апреля девушка в розовой маске и с игрушечным пистолетом ограбила пекарню в Красногорске. Угрожая продавцу пистолетом, она потребовала деньги из кассы, после чего, похитив их, скрылась.
При задержании у девушки изъяли игрушечный пистолет и около тысячи рублей. Как пояснила злоумышленница, остальные деньги она потратила на личные нужды. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).