Симферополь, 24 октября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В Крыму продолжается строительство современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Темпам реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология» была посвящена рабочая поездка в регион вице-премьера Дмитрия Патрушева.

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Так, в Крыму уже идёт строительство сразу трёх экотехнопарков, два из которых в Сакском и Белогорском районах. Патрушев посетил эти два объекта, осмотрев специализированное оборудование для мусоросортировки.

Проектная мощность экотехнопарка в Белогорском районе составляет 500 тыс. тонн в год. Он рассчитан на приём твёрдых коммунальных отходов из Симферополя, Симферопольского, Белогорского районов и ещё шести муниципальных образований. В свою очередь мощность экотехнопарка в Сакском районе — 200 тыс. тонн/год. После ввода в эксплуатацию он сможет принимать отходы из города Саки, Евпатории и ещё восьми муниципальных образований.

Комплексы предназначены для приёма и автоматизированной сортировки ТКО, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции для получения технического грунта и размещения остатков сортировки на существующем полигоне.

В ходе поездки вице-премьер также обсудил с главой региона Сергеем Аксёновым социально-экономическое развитие региона. Он отметил, что в этом году исполнилось десять лет, как Крым вернулся в состав России, и произошедшие за это время в республике перемены хорошо заметны.

«Социально-экономическое развитие субъекта демонстрирует рост. Поступательно увеличивается объём инвестиций, строятся новые дороги, коммуникации, жильё. Доходы населения за этот период выросли более чем в два раза. И важно, что их рост продолжается», — отметил Патрушев.

Помимо этого, Крым превратился в важный туристический центр России, указал вице-премьер. Так, за десять лет турпоток вырос почти на 40%. Важную роль в развитии Крыма играет и агропромышленный комплекс, и правительство делает всё, чтобы системно поддерживать развитие отрасли, подчеркнул Патрушев.

«Только в 24-м году вам направлено почти два с половиной миллиарда рублей. Важно, чтобы средства были доведены людям в полном объёме. А в целом за десятилетие в субъекте почти вдвое вырос урожай зерновых, плодов и ягод», — добавил он.

В то же время активное развитие экономики и большой поток туристов сказываются на количестве образующихся отходов в республике.

С 2019 года в России реализуется реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. В Крыму в рамках нацпроекта «Экология» строятся три объекта для обработки ТКО общей мощностью 860 тысяч тонн отходов в год. Их ввод в эксплуатацию, как ожидается, позволит продвинуться в выполнении поставленной президентом задачи — к 2030 году обеспечить полную сортировку ТКО, наполовину снизить их полигонное захоронение и вовлечь во вторичный оборот не менее четверти от общего объёма отходов.

С 2025 года природоохранные мероприятия продолжатся в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

Как добавил вице-премьер, помимо создания современной системы обращения с ТКО, в регионе запланирована дальнейшая работа по сохранению лесов. Кроме того, в рамках федпроекта «Вода России» в республике планируется расчистка нескольких рек, а также — в перспективе — строительство двух водохранилищ.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что у республики есть потребность в строительстве двух новых объектов для обеспечения водой населения Алушты и Ялты. И хотя в настоящее время это не приоритетная задача, так как имеющихся запасов хватит на два полных года, даже без учёта осадков, власти хотят предупредить возможный дефицит в случае засухи.