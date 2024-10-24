Нижнекамск, Татарстан, 24 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. У погибшего бойца специальной военной операции из Нижнекамского района Татарстана Владислава Савельева нашли письмо от 14-летней школьницы из Сызрани по имени Арина, в котором девочка просила военнослужащего беречь себя, сообщила 24 октября телекомпания КТВ-ЛУЧ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Савельев отправился добровольцем в зону СВО в ноябре 2022 года. В составе штурмового отряда он постоянно находился на передовой. 3 ноября 2023 года Савельев погиб в районе Авдеевского коксохимического завода. Письмо школьницы он носил с собой.

«Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернёшься домой к своим близким, которые гордятся тобой. Береги своё здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысячи жизней», — написала школьница.

Савельев после возвращения из зоны СМВО мечтал купить дом и заниматься хозяйством, рассказали его близкие. Они попросили журналистов помочь им связаться со школьницей, чьё письмо боец носил с собой.

Савельева похоронили на Аллее Славы в Нижнекамске.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре фонд «Защитники Отечества» открыл в Госдуме выставку «Отец Героя». В экспозицию вошли 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались в ходе специальной военной операции. Впоследствии выставка будет показана в регионах.

Также в октябре в Музее современной истории России в Москве открыли интерактивную художественную выставку «По окопам переднего края». На ней представлено более 70 портретов участников специальной военной операции. В церемонии открытия выставки приняли участие матери и жëны погибших солдат, участники СВО и военкоры.