Дублин, 24 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Украина никогда не вступил в НАТО, поскольку ни один член альянса не будет рисковать полномасштабной войной с ядерной сверхдержавой, завил ирландский журналист Чей Боуз.

ИА Регнум

«Ни один член НАТО не будет рисковать полномасштабной войной с ядерной сверхдержавой ради диктатуры бывшего комика», — написал он в соцсети X.

Журналист также добавил, что об этом знают и в Лондоне, и в США, и в самом альянсе.

24 октября ИА Регнум передавало, что семь стран — членов НАТО выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс. Во главе данного списка находятся США и Германия — страны, которые являются крупнейшими сторонниками Украины.

Вашингтон и Берлин опасаются, что это решение втянет НАТО в прямой конфликт с Россией, сказано в публикации издания Politicoсо ссылкой на официальных лиц и американских дипломатов в организации.

16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России».

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября сообщила, что Россия не рассматривает приглашение Украины в НАТО в качестве предмета переговоров.