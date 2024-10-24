Казань, 24 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Ереван предложил Баку обеспечить транспортное сообщение с Нахичеванью по упрощённым процедурам пограничного и таможенного контроля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании БРИКС в Казани 24 октября.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Направление восток — запад, естественно, можно использовать ещё и для транспортно-коммуникационной связи между Азербайджанской Республикой и Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. С учётом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощённых процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учётом юрисдикции и полного уважения суверенитета обеих стран», — сказал он.

Пашинян уточнил, что Армения даёт гарантии обеспечения безопасности прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории. При этом премьер-министр подчеркнул, что безопасность будет полностью обеспечиваться силами Еревана.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

В сентябре Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласовали на 80%. Он добавил, что действительно верит в то, что у двух стран есть историческая возможность закрыть страницу конфликта в Нагорном Карабахе и установить мир в регионе. Он также высказал убеждённость, что бенефициарами этого мира станут не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран.