Минск, 24 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Слова Владимира Зеленского о том, что специальная военная операция России завершится в 2025 году — это лишь «хотелки» главы киевского режима, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Если бы Зеленский посоветовался хотя бы с руководством ВСУ о реальной ситуации, он бы не делал таких заявлений, сказал Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой, передаёт «БелТА».

«Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберёт своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду на Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут», — отметил президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Также план, в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины, перенос боевых действий «на территорию России» и «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

В «плане победы» Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия не примет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ.

Задача-минимум Зеленского — резко повысить напряжённость в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки диалога, а задача-максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.