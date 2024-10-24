Москва, 24 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Предупреждение 44 ведущих климатологов о риске коллапса ключевых течений Атлантического океана — ещё один звоночек, который говорит о необходимости соблюдать Парижское соглашение по климату, считает климатолог Александр Шувалов.

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По словам Шувалова, Парижское соглашение, которое подписали 175 стран, по сути представляет собой «дорожную карту» мер, которые позволят сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

«Вряд ли человечество сможет сильно повлиять на процесс изменения климата, если только не сократит выброс топливного газа радикально. Самое главное — это выработать стратегию адаптации к этим изменениям», — отметил климатолог.

Ослабление Гольфстрима, о котором предупредили специалисты, по мнению климатолога, будет регионально. Таким образом оно повлияет только на северо-запад, на Скандинавию, объяснил Шувалов.

«Скандинавии нужно бояться понижения температуры, а нам нужно бояться, наоборот, повышения температуры, которая может сказаться на поведении вечной мерзлоты», — добавил климатолог.

Ранее 24 октября ИА Регнум передавало что 44 ведущих климатолога заявили своем открытом письме, адресованном лидерам стран Северной Европы, что коллапс ключевых течений Атлантического океана обернётся катастрофой для этих государств. Учёные предупредили, что коллапс начнётся уже в этом столетии.

В обращении говорится о замедлении Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), на которое указывает ряд исследований. Благодаря этой системе океанических течений, включающей Гольфстрим, тепло поступает от экватора в северное полушарие. АМОС влияет на условия жизни в Арктическом регионе и за его пределами, указали эксперты.

АМОС, полагают учёные, замедляется из-за глобального потепления, и такие страны, как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия, будут первыми, кто ощутит последствия этого. Региону грозит сильное похолодание и экстремальные погодные явления, которые станут регулярными. Под ударом окажется сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.