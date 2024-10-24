Нижний Новгород, 24 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода объяснили воспитательными целями показ непристойного видео семиклассникам во время урока. Об этом сообщил «Известиям» источник из департамента образования города.

ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

«Педагог использовала на уроках документальный фильм, в котором показано, как западная культура негативно влияет на некоторых российских артистов. В фильме было показано отрицательное поведение как на сцене, так и в жизни современных артистов эстрады», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в фильме были и положительные примеры поведения звёзд, среди которых — Леонид Утёсов, Мария Мордасова и Муслим Магомаев.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в подмосковных Химках учительница пришла в школу с дуршлагом на голове, заявив, что является пастафарианкой. Её отстранили от преподавания, однако родители школьников заступились за педагога.

Мать одной из школьниц заявила, что педагог надела дуршлаг, чтобы привлечь внимание к своему предмету, а её заявления о вере в макаронного бога были обычной шуткой. Она добавила, что после появления в Сети фотографий и возмущения части родителей преподавательница была «в подавленном состоянии».

В октябре по Сети также распространилось видео с учителем-квадробером в Красноярске. Бывший учитель физики в ходе уроков прыгал по классу как собака, а в свободное время гавкал на других собак.