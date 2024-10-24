Вашингтон, 24 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. США призвали союзников по «Большой семёрке» (G7) рассмотреть вопрос о возможном введении санкций в отношении палладия и титана из России. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник 24 октября сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Русанов/ТАСС

По данным издания, эта тема обсуждалась во время встречи заместителей министров финансов стран G7, которая на днях состоялась в Вашингтоне. Собеседник агентства пояснил, что с помощью таких мер Запад пытается оказать ещё большее санкционное давление на российскую экономику.

При этом отмечается, что страны Евросоюза с осторожностью относятся к прекращению поставок этих металлов, опасаясь взбудоражить мировые рынки и нарушить свои собственные цепочки поставок.

«Для Европейского союза поставки обоих металлов из России имеют решающее значение, особенно титана, используемого в авиации», ― отметили авторы публикации.

Палладий является ключевым компонентом компьютерных чипов и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, в то время как титан используется от самолетов до медицинских имплантатов.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США 12 апреля ввёл санкции на поставки из России алюминия, меди и никеля. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в сфере торговли российскими металлами. Лондонская биржа металлов (LME) заявила, что новые санкции могут вызвать неопределённость на рынке.

Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о новых санкциях Вашингтона, заявил, что такое решение является очередным неоправданным политизированным шагом. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые США и Британией санкции против поставок российских металлов — это обоюдоострое оружие, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл.

По информации платформы ООН Comtrade, западные страны, которые являются недружественными для России, закупили у страны за первые шесть месяцев 2024 года титана на $264,9 млн, что составило 11,4% от общего импорта российских производителей. Больше всех приобрела Германия ― на $193,6 млн, что составило более 41% от импорта. Также в списке покупателей — Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, Словакия, Швейцария, США, Эстония, Италия, Румыния, Нидерланды, Япония и Ирландия.

Президент Владимир Путин 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Это предложение связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России.