Москва, 24 октября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Север» за сутки отразили три контратаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, проинформировал 24 октября официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населённых пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово»,— сообщили в Минобороны.

Также российские бойцы сорвали три попытки контратак формирований противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка Курской области.

Украинские подразделения потеряли до 40 бойцов убитыми и ранеными, ещё восемь военных сдались в российский плен. Кроме того, ВС России уничтожили танк, боевую машину пехоты и американский бронетранспортёр.

24 октября Минобороны сообщило, что потери ВСУ в Курской области в минувшие сутки составили до 280 человек. При этом общие потери противника за всё время ведения боевых действий на курском направлении превысили 26,2 тыс. человек.

23 октября ИА Регнум передавало, что российские военные отразили пять украинских контратак в Курской области за сутки, в результате чего ВСУ потеряли до 40 бойцов и танк.