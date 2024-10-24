Казань, 24 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил визит в Россию на саммит БРИКС, сообщила 24 октября пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

РИА Новости/Александр Казаков Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Глава республики проводил Эрдогана в аэропорт Казани, сказано в сообщении.

«Рустам Минниханов проводил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, Эрдоган прибыл в Казань 23 октября. Президент России Владимир Путин провёл с ним встречу на полях саммита БРИКС, общение лидеров длилось около часа. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе. Эрдоган пригласил Путина совершить визит в Турцию, и президент России принял предложение.

Визит турецкого лидера в Россию прошёл по сокращённой программе из-за теракта, совершённого в Анкаре днём 23 октября. В результате нападения террористов на аэрокосмический завод TUSAS четыре человека погибли и 14 получили ранения.

Накануне визита в Россию Эрдоган заявил, что Турция собирается расширить связи с БРИКС и надеется «на плодотворный процесс» на саммите в Казани. В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал о желании страны присоединиться к БРИКС.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин. Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.