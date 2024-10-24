Москва, 24 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Коллапс ключевых течений Атлантического океана обернётся катастрофой для стран Северной Европы, заявили в открытом письме к руководству этих государств 44 ведущих климатолога планеты.

Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

Они предупредили, что коллапс возможен уже в этом столетии, и отметили, что прежние оценки сильно смягчали риски ослабления циркуляции течений. Учёные призвали власти стран к немедленным действиям.

В обращении говорится о замедлении Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), на которое указывает ряд исследований. Благодаря этой системе океанических течений, включающей Гольфстрим, тепло поступает от экватора в северное полушарие. АМОС влияет на условия жизни в Арктическом регионе и за его пределами, указали эксперты.

«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», — отмечается в письме.

АМОС, полагают учёные, замедляется из-за глобального потепления, и такие страны, как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия, будут первыми, кто ощутит последствия этого. Региону грозит сильное похолодание и экстремальные погодные явления, которые станут регулярными. Под ударом окажется сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.

Коллапс АМОС повлияет и на другие регионы. Катастрофическими последствиями для экосистем и сельского хозяйства грозит смещение на юг тропических муссонных систем. Уровень моря вдоль атлантического побережья США может повыситься, от чего пострадает рыболовство.

Климатологи, подписавшие письмо, адресовали его Совету министров Северных стран и призвали следовать Парижскому соглашению по климату 2015 года. В нём предусмотрены меры по ограничению роста мировой температуры на уровне 1,5 (максимум 2) градуса Цельсия к 2100 году.

Ранее в беседе с ИА Регнум климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов прокомментировал прогноз о возможности «тёплой ядерной зимы» в случае применения оружия массового поражения. Согласно некоторым исследованиям, в случае ядерной войны температура на Земле упадёт не на 20–30 градусов, а только на 4–8.

По мнению Карнаухова, в случае, если атомная война разразится сегодня, ядерная зима не будет такой страшной, какой могла бы быть во второй половине XX века, так как количество ядерных боеголовок существенно сократилось. В наши дни понижение температуры может составить около 5–10 градусов. Период такого похолодания продлится несколько лет, а его последствия будут ощущаться несколько десятилетий. Пик похолодания продлится два-четыре года.

Но опасность не только в этом. Карнаухов призвал не забывать, что климатическая система не линейна. Какие процессы начнут происходить в ней в случае обмена ядерными ударами? Если какая-то боеголовка приведёт к активизации Йеллоустоунского вулкана, то последствия могут быть очень серьёзными. А если небольшое похолодание повлечёт перестройку тёплого течения Гольфстрим, то мало тоже не покажется, отметил он.