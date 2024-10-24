* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Большинство картин певицы Аллы Пугачёвой и комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которые они пытались вывезти из своего «замка» в деревне Грязи за границу, оказались копиями, передаёт 24 октября Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

Сергей Карпухин/ТАСС

Эксперты изучили произведения из списка, предоставленного таможне при попытке вывоза. Так называемые «старинные полотна», висевшие в особняке, представляют собой копии, сказал адвокат.

В качестве примера он привёл картину «Вид на город у реки с ветряной мельницей» Яна ван Гойена, современника Рембрандта. Оригинал был продан на аукционе Sotheby’s и стоит около 500 тыс. долларов, а стоимость копии не превышает 10–15 тыс. рублей, сказал адвокат.

«Таможенник, который вынимает из ящика картину, не знает, копия это или оригинал. Поэтому он говорит: «К вывозу не подлежит, идите в Министерство культуры и получайте разрешение на вывоз», — пояснил Добровинский.

По закону Галкин и Пугачёва должны были «прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тыс. рублей», объяснив, что эта картина висит у них дома и они «возносят хвалу Малым голландцам, сделанным в Китае», отметил адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что Пугачёва и Галкин пытались вывезти из России часть принадлежащего им антиквариата, в том числе картины, предположительно, написанные в XVI–XVII вв. Стоимость всех экспонатов была оценена в 20 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минюст отказался признать Пугачёву иностранным агентом. Ведомство отметило, что не нашло оснований для внесения певицы в реестр. Решение Минюста вызывает много вопросов, поскольку очевидно, что Пугачёва находится под влиянием иноагентов, отмечал в беседе с ИА Регнум общественный деятель Вадим Манукян.