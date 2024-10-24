Москва, 24 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. В конце сентября ИА Регнум писало о проблемах с водой в посёлке Лидиевка, входящем в Кировский район Донецка. Местные жительницы рассказали корреспонденту агентства, что уже два с половиной года посёлок живёт практически без воды — как технической, так и питьевой.

ИА Регнум

Централизованное водоснабжение прекратилось ещё в апреле 2022 года, с тех пор местным жителям приходилось непросто: в кране вода появлялась лишь изредка тонкой струйкой, так что можно было в лучшем случае (и зачастую — посреди ночи) набрать одно-два ведра для хозяйственных нужд. Нередко просыпались под звуки дождя и тут же поднимались — набирать дождевую воду, чтобы было чем постирать одежду и полить огород.

ИА Регнум

К властям местные жители обращались неоднократно, но результатов это не приносило. Иногда присылали цистерну с технической водой, но дойти до неё с тяжелыми вёдрами пенсионерам зачастую оказывалось не под силу. Выручали волонтёры.

Однако централизованно вопрос с водой не решался, несмотря на многочисленные обращения жителей и в управление ГУП «Вода Донбасса», и в районную, и в городскую администрации.

Во вторник, 22 октября, жительница Лидиевки Елена Ивановна снова связалась с редакцией ИА Регнум, на этот раз с хорошими новостями: в посёлке наконец появилась питьевая вода хорошего качества, привозят её и на те улицы, куда раньше цистерна никогда не доезжала.

«Это улицы Большая Северная, Писателей, Курсантов — это всё район шахты Лидиевка. Люди очень благодарны!» — написала Елена Ивановна.

На видео и фото, которые она прислала, видно, как люди встречают машины с водой: кадры напоминают чёрно-белый советский фильм Евгения Ташкова «Жажда» — об Одессе, оставшейся без воды во время Великой Отечественной войны из-за захвата водонапорной станции.

Ранее в Telegram-канале главного редактора ИА Регнум, члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой был организован сбор денег на закупку воды для Лидиевки. На собранные средства подвоз воды организовал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, председатель комитета Народного Совета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений Юрий Леонов.

ИА Регнум

И без того тяжелое положение отдельных районов и посёлков Донецка, как раньше неоднократно писало ИА Регнум, осложнилось тем, что с 29 августа местные жители вновь должны платить за воду, которой у них не было с марта-апреля 2022 года. Тогда глава ДНР Денис Пушилин ввёл мораторий на плату за воду, но в конце августа ГУП «Вода Донбасса» объявило, что плата вновь будет взиматься, а уже в сентябре дончане начали получать платёжки с очевидно завышенными суммами.