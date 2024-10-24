Москва, 24 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Бывшего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова задержали по делу о мошенничестве, сообщают «Известия».

Михаил Терещенко/ТАСС Сергей Мочальников

Отмечается, что бывший чиновник задержан по делу о мошенничестве при ликвидации угольных шахт. По информации издания, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября стало известно о задержании в рамках уголовного дела о мошенничестве другого экс-замминистра энергетики — Анатолия Яновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Сообщалось, что Яновского доставили на допрос к следователям, по итогам которого будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

По информации «Коммерсанта», показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.

Правоохранительные органы на данный момент официально не подтверждали задержание бывших заместителей министра.