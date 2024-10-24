Экс-замглавы Минэнерго Мочальникова задержали по делу о мошенничестве
Москва, 24 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Бывшего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова задержали по делу о мошенничестве, сообщают «Известия».
Отмечается, что бывший чиновник задержан по делу о мошенничестве при ликвидации угольных шахт. По информации издания, он проходит по делу в качестве свидетеля.
Как передавало ИА Регнум, 24 октября стало известно о задержании в рамках уголовного дела о мошенничестве другого экс-замминистра энергетики — Анатолия Яновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств.
Сообщалось, что Яновского доставили на допрос к следователям, по итогам которого будет принято решение об избрании ему меры пресечения.
По информации «Коммерсанта», показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.
Правоохранительные органы на данный момент официально не подтверждали задержание бывших заместителей министра.